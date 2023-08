Garaj rettet Edelstal einen Zähler bei Hundsheim

Details Sonntag, 20. August 2023 00:02

2. Klasse Ost: Vor 150 Zuschauern traf der SV Hundsheim auf den SC Edelstal. Im Spiel des SV Hundsheim gegen den SC Edelstal gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

In der fünften Spielminute vergab Lukas Garaj die Topchance zur Führung für Edelstal. Edelstal geriet aber in der siebten Minute in Rückstand, als Lukas Ankhelyi das schnelle 1:0 für Hundsheim erzielte.

Erster Torschuß, gleich ein Treffer: Lukas Ankhelyi zieht aus 25 m von halblinks mit rechts ab, der Ball hüpft vor dem Tor auf und überrascht Goalie Christoph Pauler. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Jetzt erst recht, dachte sich der SC Edelstal, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich durch Dominik Zentko parat hatte (11.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Garaj rettet Edelstal einen Zähler

Es dauerte etwas länger als eine Viertelstunde, ehe die Gastgeber erneut jubeln durften. In Minute 62 ging der SV Hundsheim durch den zweiten Treffer von Ankhelyi in Führung.

Was für ein Freistoß-Hammer aus 22 m - Lukas Ankhelyi zieht voll durch bei diesem Freitoß, der Ball schlägt im linken Kreuzeck ein - Wahnsinn! Norbert Ecker, Ticker-Reporter

In der 70. Minute erhöhte Filip Piroha auf 3:1 für das Heimteam. Lukas Garaj schlug doppelt zu und glich damit für Edelstal aus (71./83.). Schließlich gingen Hundsheim und der SC Edelstal mit einer Punkteteilung auseinander.

Die Aufstellungen:

SV Hundsheim: Manuel Rosner - Kristian Brunczvik, Petrut-George Epure, Daniel Wiesinger, Thomas Math (K), Lukas Ollinger, Brandon Cortes Caicedo - Florin-Sebastian Veresteanu, Manfred Nikolas Biese - Filip Piroha, Lukas Ankhelyi.

SC Edelstal: Christoph Pauler, Ernest Fulmek, Alexander Schmölzer (K), Mario Hoffmann, Oliver Pelzmann, Philipp Schmölzer, DI Rastislav Hevessy, Jan Juska, Dominik Zentko, Lukas Krisztin, Lukas Garaj.

Für den SV Hundsheim sprangen in den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison 53 Punkte und der vierte Platz heraus. Hundsheim machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder.

Der einzelne Zähler beförderte Edelstal in der Tabelle auf Platz acht.

Am Freitag, den 25.08.2023 (19:30 Uhr) steht für den SV Hundsheim eine Auswärtsaufgabe gegen den SC Haslau/Ma. E. an. Der SC Edelstal tritt zwei Tage später daheim gegen den SG Sarasdorf / Stixneusiedl an.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SC Edelstal, 3:3 (1:1)

83 Lukas Garaj 3:3

71 Lukas Garaj 3:2

70 Filip Piroha 3:1

62 Lukas Ankhelyi 2:1

11 Dominik Zentko 1:1

7 Lukas Ankhelyi 1:0

