Au/L. verliert hoch bei Wilfleinsdorf

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Ost: Etwas mehr als 100 Zuschauer wollten das Spiel der 3. Runde mitverfolgen. Au/L. hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage gegen Wilfleinsdorf verdaut werden.

Der USC Wilfleinsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Kostic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrick Minar (5.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Kapic-Doppelpack sorgte für die Entscheidung

Auch nach der Pause waren die Heimischen überlegen und münzten dies auch in Tore um. Semir Kapic beseitigte mit seinen Toren (60./67.) die letzten Zweifel am Sieg von Wilfleinsdorf. Dominik Hutter gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Tabellenprimus (90.). Am Ende kam der USC Wilfleinsdorf gegen den SC Au/L. zu einem verdienten Sieg.

Wilfleinsdorf ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Au/L. wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht.

Am kommenden Freitag tritt der USC Wilfleinsdorf beim ATSV Fischamend an, während der SC Au/L. zwei Tage später den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa empfängt.

2. Klasse Ost: USC Wilfleinsdorf – SC Au/L, 5:0 (2:0)

90 Dominik Hutter 5:0

67 Semir Kapic 4:0

60 Semir Kapic 3:0

5 Patrick Minar 2:0

2 Thomas Kostic 1:0

