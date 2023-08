Prellenkirchen überrennt den SC Hof/L.

Details Sonntag, 27. August 2023 00:04

2. Klasse Ost: Etwa 150 Besucher sahen am Samstag das Spiel der 3. Runde. Der SC Hof am Leithaberge hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage verdaut werden.

Der SV Prellenkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Milan Sihelsky traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (17./20.) zum 3:0 schockte Lukas Patzschke den SC Hof/L. Den Vorsprung von Prellenkirchen ließ Adam Kunstek in der 30. Minute anwachsen. Florin Pop war zur Stelle und markierte das 1:4 von Hof/L. (34.). Der dominante Vortrag des SV Prellenkirchen im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Sihelsky überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für die Gäste (45+3.).

Entscheidung schon vor der Pause gefallen

Letztlich bekam der SC Hof am Leithaberge auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 1:5 ihr Ende fand.

Die Abwehrprobleme des Gastgebers bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Trotz des Sieges fiel Pr.kirchen in der Tabelle auf Platz sieben. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SV Prellenkirchen.

Für den SC Hof/L. geht es am kommenden Freitag beim SV Hundsheim weiter. Der nächste Gegner von Pr.kirchen, welcher in zwei Wochen, am 08.09.2023, empfangen wird, ist Hundsheim.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SV Prellenkirchen, 1:5 (1:5)

48 Milan Sihelsky 1:5

34 Florin Pop 1:4

30 Adam Kunstek 0:4

20 Lukas Patzschke 0:3

17 Lukas Patzschke 0:2

3 Milan Sihelsky 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.