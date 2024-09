ASV Asparn/Zaya: "Danach werden wir sehen, wo wir wirklich stehen"

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal

Details Freitag, 06. September 2024 12:20

Der ASV Asparn an der Zaya hat in der mit sieben Mannschaften ausgetragenen 2. Klasse Pulkautal bis dato einen guten Saisonstart hingelegt. Die Elf vom ehemaligen Profi-Kicker Mario Konrad konnte zum Auftakt Hanfthal mit 7:4 abfertigen, in der zweiten Runde wurde Guntersdorf auswärts mit 3:1 bezwungen. Nachdem man in der dritten Runde spielfrei zusehen musste hat man nun Wildendürnbach vor der Brust. Besonders spannend ist in Asparn an der Zaya natürlich die Konstellation mit dem Ex-Profi Mario Konrad als Trainer. Er absolviert in Asparn seine erste Station als Chefcoach. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und Gerald Molik, eines Zeichens sportlicher Leiter des ASV Asparn, zum Gespräch gebeten. Themen der Unterhaltung waren der Saisonstart, die Ziele und unter anderem natürlich der Trainer.

Ligaportal: Herr Molik, danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart der Mannschaft aus?

Gerald Molik: Wir haben jetzt zweimal gespielt, einmal waren wir spielfrei, zweimal haben wir gewonnen. Von den Ergebnissen betrachtet, kann man nur zufrieden sein. Dass es spielerisch noch besser geht, ist keine Frage, aber der Start hat schon gepasst.

Ligaportal: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken, wo eventuell die Schwächen der Mannschaft?

Gerald Molik: Sie müssen sich erst zusammenfinden, die Burschen. Wir haben doch ein paar Neue dabei, aber es funktioniert schon ganz gut. Die Stärke ist sicher der gute Zusammenhalt in der Mannschaft, und spielerisch sind wir sicher eine der stärksten Mannschaften der Klasse. Ich glaube schon, dass wir spielerisch nicht schlecht aufgestellt sind.

Ligaportal: Es gibt in Asparn die spannende Konstellation mit Mario Konrad als Trainer, welche Impulse kann er der Mannschaft geben?

Gerald Molik: Was soll ich sagen, Mario war Profi, ist ein Vorbild für alle Jungen. Man merkt schon, dass sie alle zu ihm aufschauen, dass sie viel annehmen. Er ist ein Top-Mann, das muss man echt sagen, obwohl es seine erste Trainerstation ist, hat er die Burschen ganz gut im Griff.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich in Asparn gesetzt?

Gerald Molik: Wir wollen auf alle Fälle ins obere Play-off, das ist einmal das Hauptziel. Danach muss man schauen, wie es im Frühjahr weitergeht.

Ligaportal: Weiter geht es schon am kommenden Wochenende, welche Art von Aufgabe wartet hier auf die Mannschaft?

Gerald Molik: Wir haben jetzt dieses Wochenende Wildendürnbach als Gegner. Sie spielen auch um den Aufstieg ins obere Play-off mit, das wird gewiss ein harter Brocken werden, danach werden wir sehen, wo wir wirklich stehen.

