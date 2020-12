2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist..

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:19

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Daniel Neubauer (UFC Hadres/M.)

Endergebnis:

1. Daniel Neubauer (UFC Hadres/M. / 1510 Stimmen)

2. Simon Schmerak (UFC Hadres/M. / 1266 Stimmen)

3. Radim Handl (USV Pleißing/W. / 546 Stimmen)

4. Jörg Artman (Eintr. Pulkautal / 490 Stimmen)

5. Marc Wollner (UFC Hadres/M. / 319 Stimmen)

6. Paul Schöberl (SC Guntersdorf / 214 Stimmen)

7. Vojtech Soupal (UFC Hadres/M. / 204 Stimmen)

8. Raphael Ponzauner (SV Ravelsbach / 177 Stimmen)

9. Roland Eder (Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf / 97 Stimmen)

10. Georg Kurzweil (SC Guntersdorf / 82 Stimmen)