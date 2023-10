Hollabrunn triumphiert bei Wildendürnbach

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: An die 90 Zuschauer kamen nach WIldendürnbach um das Spiel der 9. Runde mitzuverfolgen. Wildendürnbach und Hollabrunn lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für den ATSV Hollabrunn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Resul Ademi brachte den UFC Wildendürnbach in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Noch in der ersten Halbzeit errang die Heimmannschaft den Ausgleich (44.) durch einen Treffer von Manuel Schütz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Schneller Treffer nach der Pause

Filip Kostic stellte die Weichen für Hollabrunn auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 2:1 zur Stelle war. Der Gast versenkte die Kugel in der 75. Minute zum 3:1 und Alitalib Erdogan ließ sich als Torschütze feiern. Der ATSV Hollabrunn musste kurz vor dem Abpfiff noch den Treffer von Elias Krebs zum 2:3 hinnehmen (90.). Am Ende verbuchte Hollabrunn gegen Wildendürnbach aber einen knappen Sieg.

Der UFC Wildendürnbach bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte Wildendürnbach bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Der UFC Wildendürnbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im Tableau hatte der Sieg des ATSV Hollabrunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Mit 26 geschossenen Toren gehört Hollabrunn offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Pulkautal. Mit dem Sieg knüpfte Hollabrunn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der ATSV Hollabrunn fünf Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den ATSV Hollabrunn zu besiegen.

Am kommenden Sonntag tritt Wildendürnbach beim SV Pulkau an, während Hollabrunn zwei Tage zuvor den USC Fallbach empfängt.

2. Klasse Pulkautal: UFC Wildendürnbach – ATSV Hollabrunn, 2:3 (1:1)

90 Elias Krebs 2:3

75 Alitalib Erdogan 1:3

48 Filip Kostic 1:2

44 Manuel Schuetz 1:1

10 Resul Ademi 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.