Gaubitsch zwingt Nappersdorf in die Knie

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Die gute Serie des USV Nappersdorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen den UFC Gaubitsch vor rund 100 Besuchern mit 1:4 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der UFC Gaubitsch als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Nach mehr als einer halben Stunde durften die Gastgeber zum ersten Mal jubeln. Der Gastgeber ging durch Manuel Nekam in der 34. Minute in Führung. Der starke Wind machte nicht nur den Spielern, sondern auch dem Schiedsrichter zu schaffen.

Schiri zückt de gelbe Karte, doch der Wind hat was dagegen. 11 Spieler rennen der gelben Karte hinterher. Erstmal_Grubbern, Ticker-Reporter

Zur Pause behielt Gaubitsch die Nase knapp vorn.

Anschlusstor von Novotny bleibt nur ein Ehrentreffer

Marek Dite schoss die Kugel mit einem strammen Freistoß zum 2:0 für den UFC Gaubitsch über die Linie (51.). Doch zehn Minuten später sollten die Gäste nochmal Hoffnung schöpfen. Adam Novotny verkürzte für Nappersdorf später in der 61. Minute auf 1:2. In der 82. Minute erhöhte Philipp Uhl auf 3:1 für den UFC Gaubitsch. Lukas Prukl brachte Gaubitsch in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (90.).

3 Weitschuss-, Windtore entscheiden das Spiel für die Gaubitscher! Erstmal_Grubbern, Ticker-Reporter

Zum Schluss feierte der UFC Gaubitsch einen dreifachen Punktgewinn gegen den USV Nappersdorf.

Der UFC Gaubitsch stabilisiert nach dem Erfolg über Nappersdorf die eigene Position im Klassement. Gaubitsch präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 29 geschossene Treffer gehen auf das Konto des UFC Gaubitsch. Der UFC Gaubitsch ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Tabelle liegt der USV Nappersdorf nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für Gaubitsch ist der UFC Wildendürnbach (Sonntag, 14:00 Uhr). Nappersdorf misst sich am selben Tag mit dem USV Leitzersdorf (16:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: UFC Gaubitsch – USV Nappersdorf, 4:1 (1:0)

90 Lukas Prukl 4:1

82 Philipp Uhl 3:1

61 Adam Novotny 2:1

51 Marek Dite 2:0

34 Manuel Nekam 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.