Leitzersdorf spielt mit Röschitz / Sitzendorf Katz und Maus

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 80 Zuschauer sind zu diesem Spiel der 10. Runde gekommen. Leitzersdorf erteilte der Röschitz / Sitzendorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den USV Leitzersdorf. An der Favoritenstellung ließ Leitzersdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen Röschitz / Sitzendorf einen Sieg davon.

Das nennt man Blitzstart! Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Leitzersdorf bereits in Front. Alexander Zotter markierte in der vierten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Ivan Bosnjak (8.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dominik Haselmayr in der elften Minute zum 3:0. Bis zur Pause hielt die Defensive der SG Röschitz / Sitzendorf dicht, sodass sich der Vorsprung von Leitzersdorf nicht weiter vergrößerte.

Tabellenführer weiterhin ungeschlagen

In der 55. Minute lenkte Lukas Othilinger den Ball zugunsten des USV Leitzersdorf ins eigene Netz. Mario Valisik stellte schließlich in der 80. Minute den 5:0-Sieg für den Tabellenführer sicher. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Leitzersdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Wer soll den USV Leitzersdorf noch stoppen? Leitzersdorf verbuchte gegen die Röschitz / Sitzendorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Pulkautal weiter an. Die Angriffsreihe des USV Leitzersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 40 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Leitzersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der USV Leitzersdorf neun Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Die Abstiegssorgen von Röschitz / Sitzendorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 16 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Leitzersdorf wandert mit nun 28 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt der Röschitz / Sitzendorf gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für den USV Leitzersdorf ist der USV Nappersdorf (Sonntag, 16:00 Uhr). Röschitz / Sitzendorf misst sich am selben Tag mit dem SV Manhartsberg (14:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: USV Leitzersdorf – SG Röschitz / Sitzendorf, 5:0 (3:0)

80 Mario Valisik 5:0

55 Eigentor durch Lukas Othilinger 4:0

11 Dominik Haselmayr 3:0

8 Ivan Bosnjak 2:0

4 Alexander Zotter 1:0

