Hanfthal verhilft UFC Gaubitsch zum Ehrentreffer

2. Klasse Pulkautal: Etwa 130 Zuschauer wollten sich das Spiel der 16. Runde nicht entgehen lassen. Hanfthal spuckte dem UFC Gaubitsch in die Suppe und gewann deutlich mit 4:1. Gegen den UFC Hanfthal setzte es für Gaubitsch eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Hanfthal geendet.

Blitzstart! Jiri Svejkar brachte den UFC Gaubitsch in der zweiten Minute ins Hintertreffen. Der UFC Hanfthal machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Miroslav Styks (4.) auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für UFC Hanfthal zum 2:0 wunderschöne Kombination zwischen Nr.8 und Nr.16 - Letzter schießt dann ins linke Eck. xTib15, Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Svejkar in der zehnten Minute und sorgte so für eine klare 3:0-Führung. Der UFC Gaubitsch rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Svejkar besiegt Gaubitsch fast im Alleingang

Mit dem 4:0 von Svejkar für Hanfthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Für den Ehrentreffer benötigte Gaubitsch die Hilfe des Gegners, als David Szagmeister den Ball in das eigene Tor lenkte (73.). Letztlich fuhr der UFC Hanfthal einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht Hanfthal auf dem neunten Platz der 2. Klasse Pulkautal. Der UFC Hanfthal verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und elf Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt der UFC Gaubitsch in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird der UFC Gaubitsch nach unten durchgereicht.

Am Samstag muss Hanfthal beim UFC Wildendürnbach ran, zeitgleich wird Gaubitsch vom USV Leitzersdorf in Empfang genommen.

2. Klasse Pulkautal: UFC Hanfthal – UFC Gaubitsch, 4:1 (3:0)

73 Eigentor durch David Szagmeister 4:1

50 Jiri Svejkar 4:0

10 Jiri Svejkar 3:0

4 Miroslav Styks 2:0

2 Jiri Svejkar 1:0

