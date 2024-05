SV Pulkau dominiert in einem torreichen Spiel gegen SG Röschitz / Sitzendorf

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:25

In der 19. Runde der 2. Klasse Pulkautal erlebten die Zuschauer ein aufregendes Match zwischen der Spielgemeinschaft Röschitz / Sitzendorf und dem SV Pulkau, das mit einem klaren 5:2 für die Gäste endete. Der SV Pulkau zeigte eine beeindruckende Leistung und setzte sich mit gut platzierten Toren durch.

Erste Halbzeit: Früher Vorsprung für SV Pulkau

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr. Die Pulkauer zeigten bereits in der Anfangsphase, dass sie hier um jeden Preis gewinnen wollten. Diese Entschlossenheit führte in der 44. Minute zum ersten Tor durch Krystof Blokes, der einen gekonnten Schuss absetzte. Nur eine Minute später verdoppelte Donald Kastrati die Führung für die Pulkauer mit einem weiteren präzisen Treffer, der die Spielgemeinschaft Röschitz/Roggendorf-K.J. sichtlich schockierte. Mit einem Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Röschitz / Sitzendorf kämpft, aber Pulkau behält die Oberhand

Die zweite Hälfte startete ohne signifikante Chancen auf beiden Seiten, doch die Spannung blieb hoch.

Riesen Torchance für Pulkau - auf der Linie geklärt! Gercilinho, Ticker-Reporter

Die Spielgemeinschaft Röschitz/Roggendorf-K.J. versuchte, ins Spiel zurückzufinden, jedoch erweiterte Marko Lepan in der 73. Minute den Vorsprung für die Pulkauer auf 0:3 mit einem spektakulären Freistoß aus 30 Metern. Trotz des Rückstands zeigte die Heimmannschaft Moral und verkürzte den Abstand durch einen Elfmeter von Thomas Winter in der 81. Minute auf 1:3. Nur zwei Minuten später brachte Michael Kölbl mit seinem Tor die Hoffnung zurück und stellte auf 2:3.

Die Freude der Heimmannschaft währte jedoch nicht lange, denn Alexander Hahn, der Star des Abends, zeigte seine Klasse durch zwei schnelle Tore in der 88. und der 90. Minute. Seine beeindruckenden Einzelaktionen sicherten nicht nur seinen Doppelpack, sondern auch den Endstand von 2:5 für den SV Pulkau.

Nach einer intensiven Nachspielzeit von drei Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Pulkau konnte einen wohlverdienten Sieg feiern. Die Spielgemeinschaft Röschitz/Roggendorf-K.J., trotz der Niederlage, zeigte Phasenweise gute Ansätze und Kampfgeist. Das Match war reich an Emotionen und zeigte, dass im Fußball bis zum Schlusspfiff alles möglich ist.

Die Pulkauer setzten mit diesem Sieg überraschend ein klares Zeichen in der Liga und hinterließen einen bleibenden Eindruck bei den Fans und Gegnern. Für die Spielgemeinschaft Röschitz/Roggendorf-K.J. bleibt zu hoffen, dass sie sich von diesem Rückschlag erholen und in den kommenden Spielen stärker zurückkommen werden.

2. Klasse Pulkautal: Röschitz / Sitzendorf : Pulkau - 2:5 (0:2)

92 Alexander Hahn 2:5

88 Alexander Hahn 2:4

83 Michael Kölbl 2:3

81 Thomas Winter 1:3

73 Marko Lepan 0:3

45 Donald Kastrati 0:2

44 Krystof Blokes 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.