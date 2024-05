SC Guntersdorf dominiert USC Fallbach mit einem klaren 3:0

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:33

Im Rahmen der 20. Runde der 2. Klasse Pulkautal lieferten sich der SC Guntersdorf und der USC Fallbach ein spannendes Match, das die Guntersdorfer mit einem überzeugenden 3:0 für sich entscheiden konnten. Vor heimischer Kulisse zeigte der SC Guntersdorf eine dominante Leistung, wobei David Kriva besonders hervorstach, indem er gleich zwei Tore zum Sieg beisteuerte.

Früher Führungstreffer setzt Fallbach unter Druck

Das Spiel begann unmittelbar mit hohem Einsatz beider Teams, doch es waren die Guntersdorfer, die die erste große Chance des Spiels nutzen konnten. Bereits in der 34. Minute brachte David Kriva seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses Tor gab dem SC Guntersdorf zusätzlichen Auftrieb, während der USC Fallbach Mühe hatte, ins Spiel zu finden und effektive Gegenangriffe zu starten. Trotz einiger Versuche der Fallbacher, den Ausgleich vor der Halbzeit zu erzielen, blieb es beim 1:0, mit dem es in die Pause ging.

Guntersdorf baut Führung aus und sichert den Sieg

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Guntersdorfer weiterhin überlegen. Michal Ondica erhöhte in der 62. Minute auf 2:0, indem er nach einer gut getimten Flanke mit einem kraftvollen Kopfball traf. Der USC Fallbach versuchte, den Druck zu erhöhen und kam zu einigen Abschlüssen, die jedoch entweder das Ziel verfehlten oder vom Guntersdorfer Torwart sicher pariert wurden. In der 84. Minute sorgte David Kriva dann mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung. Bei einem schnellen Gegenstoß überwand er die Abwehr der Fallbacher und schloss gekonnt zum 3:0-Endstand ab. Dieser Treffer zeigte nicht nur Krivas persönliche Klasse, sondern auch die spielerische Überlegenheit des SC Guntersdorf in diesem Match.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Großchancen, und als der Schlusspfiff ertönte, feierten die Spieler des SC Guntersdorf den verdienten Sieg. Mit diesem Ergebnis festigen die Guntersdorfer ihre 5. Position in der Liga, während der USC Fallbach aus diesem Spiel wichtige Lehren ziehen muss, um in den kommenden Partien besser abschneiden zu können.

2. Klasse Pulkautal: Guntersdorf : Fallbach - 3:0 (1:0)

84 David Kriva 3:0

62 Michal Ondica 2:0

34 David Kriva 1:0

Details

