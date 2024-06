SV Manhartsberg feiert deutlichen Auswärtssieg bei der SU Grabern

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:59

Der SV Manhartsberg konnte sich in der 21. Runde der 2. Klasse Pulkautal souverän gegen die SU Grabern durchsetzen. In einer spannenden Partie unter Flutlicht setzten sich die Gäste aus Schrattenthal mit 4:1 durch. Die Manhartsberger dominierten das Spielgeschehen und zeigten insbesondere in der Offensive ihre Qualitäten. Die Graberner konnten trotz eines kämpferischen Auftritts nur ein Tor durch einen Elfmeter verbuchen.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen, und die ersten Minuten boten bereits einige vielversprechende Aktionen. Der erste Torschuss ging auf das Konto der SU Grabern, doch der Torhüter des SV Manhartsberg, für den es eine einfache Aktion war, konnte sicher halten (Minute 4). Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erarbeitete sich der Sportverein Manhartsberg zunehmend mehr Ballbesitz und Chancen. In der 13. Minute prüfte der Spielertrainer der Manhartsberger den Torhüter der Graberner, der mit einer tollen Parade den Ball aus dem Kreuzeck fischte.

Die Führung für die Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 37. Minute gelang Patrick Mikolasek nach einem brasilianischen Tiki-Taka-Spiel der Treffer zum 0:1 für den SV Manhartsberg. Dies war der verdiente Lohn für die immer intensiver werdenden Angriffe der Manhartsberger, die die Abwehr der Sportunion Grabern zunehmend unter Druck setzten.

Dominanz des SV Manhartsberg in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste noch einen Gang höher. Bereits in der 51. Minute zeigte ein Zuschauer sein fußballerisches Können, als er den Ball elegant ins Seitenaus spielte und damit den Profis zeigte, wie es geht. Aber die wirkliche Show auf dem Platz lieferte der SV Manhartsberg. In der 59. Minute erhöhte Philip Brand nach einer hervorragenden Hereingabe von Jan Nespesny auf 0:2. Es war ein klassisches "Sweatygoal", das die Defensive der SU Grabern alt aussehen ließ.

Nur wenige Minuten später, in der 63. Minute, folgte das 0:3 durch Patrik Paulik. Mit einem fulminanten Schuss aus 25 Metern, der im Kreuzeck einschlug, ließ er dem Torhüter der Graberner keine Chance. Die Anhänger des SV Manhartsberg feierten diesen Treffer mit lautstarken Rufen.

Die SU Grabern versuchte weiterhin, das Spiel zu drehen und wurde in der 66. Minute belohnt. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Markus Bartl den fälligen Elfmeter eiskalt zum 1:3. Dies brachte jedoch nur kurzzeitig Hoffnung, da die Gäste weiterhin das Spielgeschehen dominierten.

Den Schlusspunkt setzte erneut Patrick Mikolasek. Nach einer wichtigen Balleroberung im Mittelfeld spielte Philip Brand einen Zuckerpass in die Gasse, den Mikolasek eiskalt zum 1:4-Endstand verwandelte (Minute 85). Damit krönte er seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Abends.

Mit diesem souveränen 4:1-Sieg festigte der SV Manhartsberg seine Position in der Tabelle und zeigte eindrucksvoll, warum sie zum sicheren Mittelfeld der Liga gehören. Die SU Grabern konnte trotz eines couragierten Auftritts nicht viel entgegensetzen und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

2. Klasse Pulkautal: Grabern : Manhartsberg - 1:4 (0:1)

85 Patrick Mikolasek 1:4

66 Markus Bartl 1:3

63 Patrik Paulik 0:3

59 Philip Brand 0:2

37 Patrick Mikolasek 0:1

