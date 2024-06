Spannendes Duell zwischen SV Pulkau und USC Fallbach endet unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:42

Ein mitreißendes Spiel in der 2. Klasse Pulkautal zwischen dem SV Pulkau und dem USC Fallbach endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an vollen Einsatz und lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Besonders der Sportverein Pulkau konnte in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern vorlegen, doch die Fallbacher bewiesen in der zweiten Hälfte ihre Comeback-Qualitäten und sicherten sich einen verdienten Punkt.

Starker Beginn des SV Pulkau

Der Schiedsrichter eröffnete das Spiel, und sofort war zu spüren, dass der SV Pulkau in diesem Heimspiel viel vorhatte. Schon in den ersten Minuten zeigten die Pulkauer druckvolles Offensivspiel, was sich schließlich in der 30. Minute auszahlte. Donald Kastrati brachte den SV Pulkau mit einem präzisen Schuss in Führung und setzte damit ein frühes Zeichen. Die Fans des Sportvereins jubelten, und die Mannschaft nahm den Schwung dieses Tores mit.

Nur vier Minuten später war es erneut Donald Kastrati, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. In der 34. Minute erhöhte er auf 2:0 für den SV Pulkau. Die Fallbacher schienen zunächst keine Antwort auf die druckvolle Spielweise der Gastgeber zu finden und mussten sich mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause begeben.

USC Fallbach zeigt Comeback-Qualitäten

Nach dem Seitenwechsel kamen die Fallbacher deutlich motivierter aus der Kabine. Es war klar, dass sie sich mit der drohenden Niederlage nicht abfinden wollten. Ihr Engagement zahlte sich bereits in der 57. Minute aus. Jan Krejci gelang der Anschlusstreffer zum 2:1, was dem USC Fallbach neues Leben einhauchte und das Spiel wieder offen gestaltete.

Der Druck der Fallbacher wurde im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit immer größer. Der SV Pulkau konnte sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien und sah sich zahlreichen Angriffen ausgesetzt. In der 68. Minute folgte schließlich der verdiente Ausgleich: Dusan Klvana erzielte das 2:2 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Freude bei den Gästen war groß, und das Momentum schien nun auf ihrer Seite zu sein.

In den letzten Minuten des Spiels kämpften beide Teams um den entscheidenden Treffer, doch trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2. Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten, und das Spiel endete mit einem Unentschieden, das beide Mannschaften hart erkämpft hatten.

Die Fans beider Teams bekamen an diesem Abend ein packendes Spiel zu sehen, in dem der SV Pulkau und der USC Fallbach gleichermaßen ihre Stärken zeigten. Der Sportverein Pulkau beeindruckte mit einer starken ersten Halbzeit, während die Fallbacher in der zweiten Hälfte ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis stellten. Am Ende steht ein gerechtes Unentschieden, das beiden Teams einen Punkt einbringt und den spannenden Verlauf der Partie widerspiegelt.

2. Klasse Pulkautal: Pulkau : Fallbach - 2:2 (2:0)

68 Dusan Klvana 2:2

57 Jan Krejci 2:1

34 Donald Kastrati 2:0

30 Donald Kastrati 1:0

