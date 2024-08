Offensivspektakel: ASV Asparn/Zaya triumphiert mit 7:4 gegen UFC Hanfthal

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 10:51

In einem spannenden und torreichen Match besiegte der ASV Asparn/Zaya den UFC Hanfthal, vor über 100 Zuschauern, mit 7:4. Bereits in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore, und die Gäste aus Hanfthal gingen zunächst mit einer knappen Führung in die Pause. Doch die zweite Hälfte gehörte klar den Gastgebern, die das Spiel mit einer beeindruckenden Offensivleistung zu ihren Gunsten drehten.

Frühe Führung und wendungsreiche erste Halbzeit

Der ASV Asparn/Zaya eröffnete das Spiel mit einem frühen Tor durch Richard Kauer in der 18. Minute. Kauer nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Hanfthaler aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste reagierten schnell: Bereits drei Minuten später konnte Jiri Svejkar zum 1:1 ausgleichen. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch und in der 36. Minute war es erneut die Gastmannschaft, die in Führung ging. Miroslav Styks traf zum 1:2 für den Union Fußballclub Hanfthal.

Die Defensive der Heimischen zeigte sich in dieser Phase anfällig, und so konnte Styks in der 39. Minute seinen Doppelpack schnüren und auf 1:3 erhöhen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam der ASV Asparn/Zaya jedoch zurück ins Spiel. Richard Kauer erzielte in der 45. Minute sein zweites Tor des Abends und verkürzte auf 2:3. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause.

Offensivfeuerwerk auch in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso furios wie die erste endete. Bereits in der 47. Minute stellte Jiri Velecky mit seinem Tor zum 3:3 den Gleichstand wieder her. Die Mannschaft von Mario Konrad hatte nun den Schwung auf ihrer Seite und setzten die Gäste weiter unter Druck. Nico Huber erzielte in der 56. Minute das 4:3 und nur vier Minuten später erhöhte er mit einem weiteren Treffer auf 5:3.

Der ASV Asparn/Zaya zeigte sich nun deutlich dominanter und kontrollierte das Spielgeschehen. Dominik Siml setzte in der 62. Minute noch einen drauf und schoss das 6:3. Die Hanfthaler konnten in dieser Phase kaum noch offensive Akzente setzen und mussten sich gegen die immer wieder anstürmenden Asperner zur Wehr setzen.

Den Schlusspunkt für die Gastgeber setzte erneut Jiri Velecky in der 80. Minute mit seinem zweiten Tor des Spiels, wodurch der ASV Asparn/Zaya auf 7:3 erhöhte. Trotz der klaren Führung gaben die Gäste nicht auf und kamen in der 92. Minute durch Oliver Rogler noch einmal zum 7:4, was gleichzeitig den Endstand markierte.

Das Spiel endete schließlich mit einem 7:4-Sieg für den ASV Asparn/Zaya. Die Fans konnten ein packendes Spiel mit vielen Toren und spannenden Momenten erleben. Während der ASV Asparn/Zaya mit diesem Erfolg einen perfekten Saisonstart hinlegte, muss der Union Fußballclub Hanfthal sich nach diesem offensiven Schlagabtausch neu sortieren.

2. Klasse Pulkautal: Asparn/Zaya : Hanfthal - 7:4 (2:3)

92 Oliver Rogler 7:4

80 Jiri Velecky 7:3

62 Dominik Siml 6:3

60 Nico Huber 5:3

56 Nico Huber 4:3

47 Jiri Velecky 3:3

46 Richard Kauer 2:3

39 Miroslav Styks 1:3

36 Miroslav Styks 1:2

21 Jiri Svejkar 1:1

18 Richard Kauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.