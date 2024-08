Spannendes Duell: ASV Asparn/Zaya siegt 3:1 gegen SC Guntersdorf

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Pulkautal (NÖ) traf der SC Guntersdorf auf den ASV Asparn/Zaya. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, die den zirka 85 Zuschauern ein aufregendes Match bescherte. Während die erste Halbzeit torlos blieb, brachte die zweite Hälfte vier Tore und führte letztendlich zu einem 3:1-Sieg für die Asperner. Hier sind die wichtigsten Momente des Spiels.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SC Guntersdorf und dem ASV Asparn/Zaya begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Beide Mannschaften waren entschlossen, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Guntersdorfer und die Asperner neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei keine der beiden Mannschaften ernsthafte Torchancen herausspielen konnte. Die Defensivreihen standen sicher und ließen kaum Lücken zu, was zu einer torlosen ersten Halbzeit führte.

Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen drastisch. In der 66. Minute gelang es dem SC Guntersdorf schließlich, die Abwehr der Asperner zu durchbrechen. Christian Hogl erzielte das 1:0 für die Gastgeber, was das Stadion in Jubelstürme versetzte. Dieser Treffer schien die Guntersdorfer zu beflügeln, doch auch die Gäste gaben sich nicht geschlagen.

Nur vier Minuten später, in der 70. Minute, schlug der ASV Asparn/Zaya zurück. Denis Dizdarevic nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des SC Guntersdorf und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Der Treffer brachte die Asperner zurück ins Spiel und erhöhte die Spannung auf dem Platz erheblich.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hoher Intensität und zahlreichen Angriffen. In der 87. Minute war es erneut Denis Dizdarevic, der seine Mannschaft in Führung brachte. Sein Tor zum 1:2 drehte das Spiel endgültig zugunsten der Asperner. Der SC Guntersdorf versuchte verzweifelt, in den letzten Minuten den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Treffer zu.

In der 90. Minute setzte Jiri Velecky den Schlusspunkt der Partie. Mit seinem Tor zum 1:3 besiegelte er den Sieg für den ASV Asparn/Zaya und sorgte dafür, dass die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnten. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Asperner feierten ihren verdienten Auswärtssieg.

Fazit

Der SC Guntersdorf zeigte eine ambitionierte Leistung, konnte aber letztlich den Angriffen des ASV Asparn/Zaya in der zweiten Hälfte nicht standhalten. Die Asperner nutzten ihre Chancen konsequent und sicherten sich somit einen wichtigen Sieg in der 2. Runde der 2. Klasse Pulkautal (NÖ). Während der SC Guntersdorf zunächst in Führung ging, bewiesen die Gäste Kampfgeist und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Denis Dizdarevic war mit zwei Toren der Mann des Spiels und führte seine Mannschaft zum verdienten Erfolg.

2. Klasse Pulkautal: Guntersdorf : Asparn/Zaya - 1:3 (0:0)

90 Jiri Velecky 1:3

87 Denis Dizdarevic 1:2

70 Denis Dizdarevic 1:1

66 Christian Hogl 1:0

