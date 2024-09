Torreiches Unentschieden: Wildendürnbach und Guntersdorf trennen sich 4:4

Spielberichte

Ein spannendes und torreiches Duell lieferten sich der Union Fußballclub Wildendürnbach und der Sportclub Guntersdorf in der 3. Runde der 2. Klasse Pulkautal (NÖ). Am Ende stand es 4:4, nachdem beide Teams ihre Offensivkraft unter Beweis gestellt hatten. Die zirka 100 Zuschauer erlebten ein Spiel voller Wendungen und packender Szenen, bei dem der Ausgang bis zur letzten Minute offen blieb.

Früher Schlagabtausch

Schon in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihren Willen, das Spiel zu dominieren. Den Anfang machte SC Guntersdorf in der 13. Minute, als David Kriva den ersten Treffer des Spiels erzielte und seine Mannschaft mit 0:1 in Führung brachte. Die Wildendürnbacher ließen sich jedoch nicht lange bitten und antworteten in der 18. Minute mit dem Ausgleich durch Jan Schulmeister.

Doch die Freude der Wildendürnbacher währte nur kurz. Michal Ondica brachte den Sportclub Guntersdorf durch zwei aufeinanderfolgende Tore in der 24. und 26. Minute wieder nach vorne und erhöhte die Führung auf 1:3. In dieser Phase des Spiels schien es, als könnten die Guntersdorfer die Partie vorzeitig für sich entscheiden.

Comeback und erneuter Ausgleich

Die Wildendürnbacher gaben jedoch nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 32. Minute verkürzte David Lostak auf 2:3 und weckte damit neue Hoffnung bei seiner Mannschaft und den Fans. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Jan Schulmeister, der den Ausgleich zum 3:3 erzielte und damit die Weichen für eine spannende zweite Hälfte stellte.

Nach der Pause blieb das Spiel auf einem hohen Niveau. In der 65. Minute brachte Matthias Madner den Union Fußballclub Wildendürnbach erstmals in dieser Partie in Führung. Sein Treffer zum 4:3 ließ die Wildendürnbacher jubeln und schien den Weg zum Sieg zu ebnen.

Doch der Sportclub Guntersdorf zeigte einmal mehr seine Comeback-Qualitäten. In der 68. Minute war es Christian Hogl, der mit seinem Tor zum 4:4 den Ausgleich für die Guntersdorfer herstellte. Damit war das Spiel wieder völlig offen und beide Teams hatten noch genügend Zeit, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Ein packendes Ende ohne Sieger

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Angriffen beider Mannschaften. Sowohl Wildendürnbach als auch Guntersdorf suchten den Weg zum Tor, doch am Ende blieb es beim 4:4-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und bewiesen, dass sie in der Lage sind, Rückstände aufzuholen und Tore zu erzielen.

Für die Zuschauer war es ein Spiel, das kaum Wünsche offen ließ. Mit insgesamt acht Toren und vielen spannenden Momenten wurde ihnen beste Fußballunterhaltung geboten. Der Union Fußballclub Wildendürnbach und der Sportclub Guntersdorf trennen sich nach einem mitreißenden Duell mit einem gerechten Unentschieden, das beiden Teams sicherlich Mut für die kommenden Aufgaben geben wird.

2. Klasse Pulkautal: Wildendürnbach : Guntersdorf - 4:4 (3:3)

68 Christian Hogl 4:4

65 Matthias Madner 4:3

47 Jan Schulmeister 3:3

32 David Lostak 2:3

26 Michal Ondica 1:3

24 Michal Ondica 1:2

18 Jan Schulmeister 1:1

13 David Kriva 0:1

