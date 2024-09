Wildendürnbach siegreich in spannungsgeladenem Duell gegen SU Grabern

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 14:26

Der Union Fußballclub Wildendürnbach hat in einem aufregenden Spiel, vor rund 80 Zuschauern, der 2. Klasse Pulkautal (NÖ) gegen die Sportunion Grabern einen 4:2-Sieg errungen. Die Partie begann mit einem frühen Vorstoß der Gastgeber und hielt bis zum Schluss hohe Dramatik bereit. Manuel Schütz brillierte mit zwei Toren, während auch David Lostak und Patrik Zourek sich in die Torschützenliste eintragen konnten.

Auf Führung folgt Ausgleich vor der Pause

Bereits in der ersten Minute machte Manuel Schütz auf sich aufmerksam, als er den ersten Schuss des Spiels auf das Tor der Graberner abgab. Die Wildendürnbacher, die von Beginn an Druck machten, hatten in der 25. Minute Pech, als David Lostak nur die Stange traf. Doch der Union Fußballclub Wildendürnbach ließ sich davon nicht entmutigen und erzielte in der 34. Minute das verdiente 1:0 durch David Lostak.

Die Graberner ließen sich nicht hängen und bekamen in der 40. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Doch der Torhüter der Wildendürnbacher, Florian Wiesmann, zeigte seine Klasse und parierte den Strafstoß. Kurz vor der Halbzeitpause gelang SU Grabern dennoch der Ausgleich. Dominik Schwabl traf in der 44. Minute zum 1:1, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Nach der Pause ging es spannend weiter. In der 60. Minute brachte Manuel Schütz die Wildendürnbacher erneut in Führung, als er zum 2:1 traf. Doch die Graberner zeigten sich kämpferisch und glichen in der 67. Minute durch einen Treffer von Sebastian Zwieb nach einem Eckball zum 2:2 aus.

Die Spannung stieg weiter an, als Patrik Zourek in der 70. Minute mit einem sehenswerten Freistoß das 3:2 für Wildendürnbach erzielte. Die Graberner hatten in der 79. Minute eine hundertprozentige Chance, doch das Glück war diesmal auf der Seite der Wildendürnbacher.

In den letzten Minuten des Spiels sorgte Manuel Schütz endgültig für die Entscheidung. In der 92. Minute erzielte er nach Vorlage von Stefan Schuckert das 4:2, womit er seinen zweiten Treffer des Tages markierte und den Endstand herstellte. Die Partie endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für Wildendürnbach.

Die Wildendürnbacher zeigten in diesem Spiel eine starke Teamleistung und konnten die wichtigen drei Punkte für sich verbuchen. Für die Graberner bleibt die Erkenntnis, dass sie trotz guter Chancen an diesem Tag nicht das nötige Glück auf ihrer Seite hatten.

2. Klasse Pulkautal: Wildendürnbach : Grabern - 4:2 (1:1)

92 Manuel Schütz 4:2

70 Patrik Zourek 3:2

67 Sebastian Zwieb 2:2

60 Manuel Schütz 2:1

44 Dominik Schwabl 1:1

34 David Lostak 1:0

Details

