ASV Asparn/Zaya siegt souverän gegen USC Fallbach mit 4:1

Details Samstag, 28. September 2024 14:58

In einer spannenden Begegnung, vor über 110 Zuschauern, der 2. Klasse Pulkautal (NÖ) zwischen dem USC Fallbach und dem ASV Asparn/Zaya konnte sich der Gastverein ASV Asparn/Zaya mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg durchsetzen. Nach einem frühen Führungstreffer der Fallbacher konnten die Asperner das Spiel drehen und überzeugten mit einer starken zweiten Halbzeit. T

Blitzstart für den USC Fallbach

Die Partie begann sofort mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Spielminute gelang es dem USC Fallbach, die Abwehr des ASV Asparn/Zaya zu überraschen. Dusan Klvana nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Gäste und erzielte das 1:0 für die Fallbacher. Ein Auftakt nach Maß für den Union Sportclub Fallbach, der auf einen positiven Spielverlauf hoffen ließ.

Doch die Antwort der Asperner ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwölf Minuten nach dem Führungstreffer gelang es Jan Köppel vom ASV Asparn/Zaya, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Köppel bewies seine Torgefährlichkeit und brachte sein Team wieder ins Spiel. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der beide Mannschaften Chancen hatten, jedoch ohne weiteren Torerfolg blieben. Somit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

ASV Asparn/Zaya dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause legte der ASV Asparn/Zaya einen Gang zu und erhöhte den Druck auf die Abwehr der Fallbacher. In der 54. Minute wurde dieser Einsatz belohnt, als Denis Dizdarevic die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Dizdarevic zeigte sich treffsicher und ließ dem Torhüter des USC Fallbach keine Chance.

Nur drei Minuten später setzte Dominik Siml noch einen drauf und erhöhte auf 3:1 für den ASV Asparn/Zaya. Die Fallbacher wirkten geschockt und fanden nur schwer wieder in ihren Rhythmus. Die Gäste hingegen spielten befreit auf und kontrollierten die Partie weitgehend.

Die Situation verschärfte sich für den USC Fallbach in der 84. Minute, als Martin Steingassner die rote Karte sah und sein Team in Unterzahl weiterspielen musste. Dies machte es den Fallbachern nahezu unmöglich, noch einmal ins Spiel zurückzukommen und den Rückstand aufzuholen.

Den Schlusspunkt setzte Mario Konrad in der 92. Minute, der mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand für den ASV Asparn/Zaya den Sack endgültig zu machte. Konrad nutzte eine der letzten Chancen des Spiels und krönte die starke Leistung seiner Mannschaft mit einem weiteren Tor.

Nach insgesamt 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der ASV Asparn/Zaya konnte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen. Der USC Fallbach hingegen musste sich trotz des engagierten Starts letztlich klar geschlagen geben.

2. Klasse Pulkautal: Fallbach : Asparn/Zaya - 1:4 (1:1)

92 Mario Konrad 1:4

57 Dominik Siml 1:3

54 Denis Dizdarevic 1:2

15 Jan Köppel 1:1

3 Dusan Klvana 1:0

