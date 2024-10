ASV Asparn/Zaya siegt mit einem eindrucksvollen 6:0 über UFC Hanfthal

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:37

In einem einseitigen Spiel in der 2. Klasse Pulkautal zeigte der ASV Asparn/Zaya seine Überlegenheit und besiegte den UFC Hanfthal mit einem beeindruckenden 6:0. Die Hanfthaler hatten, vor etwa 100 Zuschauern, kaum eine Chance gegen die offensivstarken Gäste, die von Anfang an das Spiel dominierten. Vor allem Jiri Velecky stach mit einem Viererpack hervor und war maßgeblich an der Demontage der Gastgeber beteiligt.

ASV Asparn/Zaya setzt frühe Akzente

Der ASV Asparn/Zaya begann das Spiel sehr druckvoll und setzte die Hanfthaler von Beginn an unter Druck. Bereits in der 20. Minute sorgte Jiri Velecky mit einem platzierten Schuss für die frühe Führung der Asperner. Die Hanfthaler versuchten, defensiv dagegenzuhalten, hatten jedoch Schwierigkeiten, die Angriffe der Gäste zu unterbinden. In der 34. Minute war es erneut Velecky, der nach einem schnellen Angriff auf 2:0 erhöhte und somit die Weichen für einen klaren Sieg stellte.

Die Gastgeber schafften es kaum, nennenswerte Offensivaktionen zu entwickeln, während die Gäste weiterhin das Spiel bestimmten. Die Hanfthaler standen vor der Herausforderung, die Offensivwellen der Gäste abzuwehren, um weiteren Schaden zu vermeiden.

Asparn/Zaya macht den Sack zu

Nach der Halbzeitpause war der ASV Asparn/Zaya weiterhin die dominierende Mannschaft. Bereits in der 51. Minute erzielte Denis Dizdarevic das 3:0, was für den UFC Hanfthal die Situation zusätzlich erschwerte. Zu allem Überfluss mussten die Hanfthaler kurz darauf auch noch den Platzverweis von Felix Autrieth verkraften, der mit Gelb-Rot das Feld räumen musste.

In der 69. Minute wurde die Lage für die Hanfthaler noch prekärer, als Adis Barucija ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste. Mit zwei Spielern weniger auf dem Feld war der Union Fußballclub Hanfthal den Angriffen der Asperner nahezu schutzlos ausgeliefert. Die Gäste nutzten diese Überzahl gnadenlos aus: Jan Köppel traf in der 77. Minute zum 4:0 und bereitete somit den Weg für einen Kantersieg.

In der Schlussphase des Spiels setzte Jiri Velecky seinen Sturmlauf fort und erhöhte in der 82. Minute auf 5:0. Damit war sein Hattrick perfekt. Den Schlusspunkt setzte er in der 87. Minute mit seinem vierten Tor des Tages, das den 6:0-Endstand markierte.

Der ASV Asparn/Zaya zeigte eine beeindruckende Leistung und festigte mit diesem Sieg seine Position in der 2. Klasse Pulkautal. Die Hanfthaler hingegen müssen die Partie schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Pulkautal: Hanfthal : Asparn/Zaya - 0:6 (0:2)

87 Jiri Velecky 0:6

82 Jiri Velecky 0:5

77 Jan Köppel 0:4

51 Denis Dizdarevic 0:3

34 Jiri Velecky 0:2

20 Jiri Velecky 0:1

