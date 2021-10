Ravelsbach feiert klaren Heimsieg über Guntersdorf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:32

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Beim SV Ravelsbach holte sich der SC Guntersdorf vor rund 85 Besuchern eine 2:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Ravelsbach wusste zu überraschen.

Stephan Petz brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Guntersdorf über die Linie (18.). Aus der Ruhe ließ sich der SV Ravelsbach nicht bringen. Stanislav Ducar erzielte wenig später den 1:1-Ausgleich (23.). Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Hausherren waren offensiv sehr aktiv, die Gäste aber auch immer wieder gefährlich. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Ducar ist dreimal zur Stelle

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ducar schnürte einen Doppelpack (49./57.), sodass Ravelsbach fortan mit 3:1 führte. Für den nächsten Erfolgsmoment des Heimteams sorgte Marek Markusek (65.), ehe Peter Zosak das 5:1 markierte (78.). Kurz vor Schluss traf Johann Gantner für den SC Guntersdorf (91.). Am Schluss siegte der SV Ravelsbach gegen die Gäste.

Ravelsbach nimmt mit 16 Punkten den dritten Platz ein. Die Saison des SV Ravelsbach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Ravelsbach nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Der SV Ravelsbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit 13 gesammelten Zählern hat Guntersdorf den fünften Platz im Klassement inne. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Guntersdorf bei. Guntersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ravelsbach stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SV Eintracht Pulkautal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SC Guntersdorf die SU Grabern.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Ravelsbach – SC Guntersdorf, 5:2 (1:1)

18 Stephan Petz 0:1

23 Stanislav Ducar 1:1

49 Stanislav Ducar 2:1

57 Stanislav Ducar 3:1

65 Marek Markusek 4:1

78 Peter Zosak 5:1

91 Johann Gantner 5:2

