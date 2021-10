Sieben Partien ohne Niederlage: Manhartsberg setzt Erfolgsserie gegen Sigmundsherberg fort

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:59

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Manhartsberg erreichte vor gut 150 Besuchern einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Sigmundsherberg/Klein-Meiseldf. An der Favoritenstellung ließ der SV Manhartsberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf einen Sieg davon.

Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf geriet in der 36. Minute durch einen Treffer von Christian Nöstelbacher ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause traf Peter Nowak für den Gast (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Klare Verhältnisse in Durchgang zwei

Für das 2:1 von Manhartsberg zeichnete Lukas Marscheck verantwortlich (56.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Thomas Gepp bereits wenig später besorgte (59.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV Manhartsberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Marscheck in diesem Spiel (61.). Die Heimmannschaft führte durch Nöstelbacher schließlich das 4:2 herbei (78.). Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzte David Kriz (81.). Letzten Endes ging Manhartsberg im Duell mit Sigmundsherberg/Klein-Meiseldf. als Sieger hervor.

Der SV Manhartsberg belegt mit 17 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Der Angriff von Manhartsberg wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 28-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Manhartsberg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Manhartsberg fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Manhartsberg ungeschlagen ist.

Die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 28 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal. Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Die Defensivleistung von Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Manhartsberg offenbarte die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Manhartsberg beim USV Nappersdorf an, während Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zwei Tage zuvor den USV Pleißing/W. empfängt.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Manhartsberg – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, 5:2 (1:1)

36 Christian Noestelbacher 1:0

45 Peter Nowak 1:1

56 Lukas Marscheck 2:1

59 Thomas Gepp 2:2

61 Lukas Marscheck 3:2

78 Christian Noestelbacher 4:2

81 David Kriz 5:2

