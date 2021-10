Kurzweil schießt Guntersdorf zum Sieg gegen Grabern

Details Montag, 18. Oktober 2021 02:57

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Guntersdorf gegen die SU Grabern den Dreier. Das Match endete vor rund 100 Fans mit 3:2. Grabern war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Simon Sauberer traf in der vierten Minute, nach toller Vorarbeit von Alexander Kubica, zur frühen Führung. Alexander Kubica schoss die Kugel dann selbst zum 2:0 für die SU Grabern über die Linie (25.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Georg Kurzweil mit einem Freistoß-Treffer das 1:2 für Guntersdorf (41.). Ein Tor auf Seiten von Grabern machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Kurzweil macht den Unterschied

Kurzweil schockte die SU Grabern und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Guntersdorf (64./87.). Am Schluss gewann Guntersdorf gegen Grabern.

Die drei Punkte brachten für den SC Guntersdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der Gastgeber knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Guntersdorf fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Die letzten Resultate des SC Guntersdorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Die Abwehrprobleme von Grabern bleiben akut, sodass die SU Grabern weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Grabern musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SU Grabern insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die SU Grabern deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist Grabern in diesem Ranking auf.

Als Nächstes steht für Guntersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (18:00 Uhr) geht es gegen den USV Kühnring. Grabern tritt bereits einen Tag vorher gegen den SV Eintracht Pulkautal an (20:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SC Guntersdorf – SU Grabern, 3:2 (1:2)

4 Simon Sauberer 0:1

25 Alexander Kubica 0:2

41 Georg Kurzweil 1:2

64 Georg Kurzweil 2:2

87 Georg Kurzweil 3:2

