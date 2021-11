Burgschleinitz triumphiert bei Nappersdorf

Details Montag, 08. November 2021 02:54

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Rund 70 Besucher kamen zum Spiel der 13. Runde in der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal. Erfolgreich brachte der USC Burgschleinitz den Auswärtstermin beim USV Nappersdorf über die Bühne und gewann das Match mit 3:1.

Wolfgang Meier schoss für Nappersdorf in der vierten Minute das erste Tor. Patrik Krap versenkte den Ball in der 38. Minute im Netz des Gastgebers. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Filip Damborsky seine Chance und schoss das 2:1 (42.) für Burgschleinitz. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Hannes Feichtner schoss die Kugel zum 3:1 für den USC Burgschleinitz über die Linie (54.). Schlussendlich reklamierte Burgschleinitz einen Sieg in der Fremde für sich und wies den USV Nappersdorf mit 3:1 in die Schranken.

Burgschleinitz überholt Nappersdorf

Mit 15 Zählern aus zwölf Spielen steht Nappersdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der USV Nappersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Der USC Burgschleinitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Burgschleinitz schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 16 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sieben. Der USC Burgschleinitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Burgschleinitz die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für Nappersdorf auf der eigenen Anlage gegen den SV Zellerndorf. Der USC Burgschleinitz tritt am gleichen Tag beim SV Ravelsbach an.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USV Nappersdorf – USC Burgschleinitz, 1:3 (1:2)

4 Wolfgang Meier 1:0

38 Patrik Krap 1:1

42 Filip Damborsky 1:2

54 Hannes Feichtner 1:3

