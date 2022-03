Pulkau jubelt: Souveräner Sieg über Guntersdorf

Details Sonntag, 27. März 2022 00:03

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Etwa 60 Fans kamen zum Heimspiel des SC Guntersdorf gegen den SV Pulkau und bekamen einen klaren Sieg der Gäste zu sehen. Der SV Pulkau erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SC Guntersdorf. Das Hinspiel hatte Pulkau durch ein 3:1 für sich entschieden.

Für das erste Tor sorgte Jiri Mica. In der 35. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der SV Pulkau seinen zweiten Treffer nachlegte (45.) und sich Gerhard Schön als Torschütze feiern ließ. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Juraj Zaturecky schien die Partie bereits in der 58. Minute mit dem SV Pulkau einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 sorgte Zaturecky in Minute 62. Mica baute den Vorsprung des SV Pulkau in der 82. Minute weiter aus. Mit zwei schnellen Treffern von Petr Filip (91.) und Stephan Petz (93.) machte Guntersdorf deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Doch das Aufbäumen kam deutlich zu spät. Am Schluss gewann Pulkau gegen das Heimteam.

Pulkau klettert ins Tabellenmittelfeld

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Guntersdorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. Die Leistungskurve von Guntersdorf zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Der SV Pulkau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Klassement machte Pulkau einen Satz und rangiert nun auf dem achten Platz. Durch den klaren Erfolg über den SC Guntersdorf ist der SV Pulkau weiter im Aufwind.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Guntersdorf auf den SV Manhartsberg, Pulkau spielt am selben Tag gegen den SV Eintracht Pulkautal.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SC Guntersdorf – SV Pulkau, 2:5 (0:2)

93 Stephan Petz 2:5

91 Petr Filip 1:5

82 Jiri Mica 0:5

62 Juraj Zaturecky 0:4

58 Juraj Zaturecky 0:3

45 Gerhard Schoen 0:2

35 Jiri Mica 0:1