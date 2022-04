Zellerndorf in Bestform: Ravelsbach im Verfolgerduell klar unterlegen

Details Samstag, 02. April 2022 01:24

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Etwa 100 Zuschauer fanden sich im Günther-Stättner-Stadion ein. Zellerndorf erteilte dem SV Ravelsbach eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den SV Zellerndorf. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Zellerndorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Der Gastgeber hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Markus Reilinger trug sich in der zweiten Spielminute in die Torschützenliste ein und erzielte die schnelle Führung für die Gastgeber. Der SV Zellerndorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Ales Pacak (4.). Den Vorsprung von Zellerndorf ließ Matthias Rain in der zwölften Minute anwachsen. Der vierte Streich des SV Zellerndorf war wieder Reilinger vorbehalten (22.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Peter Zosak mit dem 1:4 für Ravelsbach zur Stelle (42.). Die Überlegenheit von Zellerndorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für den nächsten Erfolgsmoment des SV Zellerndorf sorgte Rain (56.), ehe Pacak das 6:1 markierte (66.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Zellerndorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Gnadenlos und schnell zum Sieg

Der Defensivverbund des SV Zellerndorf steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison von Zellerndorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Zellerndorf nun schon zehn Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Neun Spiele ist es her, dass Zellerndorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die gute Bilanz des SV Ravelsbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Ravelsbach festigte der SV Zellerndorf den zweiten Tabellenplatz. Trotz der Niederlage fiel der SV Ravelsbach in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei.

Am nächsten Sonntag reist Zellerndorf zur SU Grabern, zeitgleich empfängt Ravelsbach den UFC Hadres/M.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Zellerndorf – SV Ravelsbach, 6:1 (4:1)

66 Ales Pacak 6:1

56 Matthias Rain 5:1

42 Peter Zosak 4:1

22 Markus Reilinger 4:0

12 Matthias Rain 3:0

4 Ales Pacak 2:0

2 Markus Reilinger 1:0