Hadres/M. erzwingt noch das Remis gegen Nappersdorf

Details Montag, 04. April 2022 01:11

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Rund 80 Fans wollten das Spiel der 15. Runde beobachten. Obwohl Hadres/M. auf dem Papier der klare Favorit war, kam die Heimmannschaft gegen Nappersdorf nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des UFC Hadres/M. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Kristijan Nastasijevic brach für den USV Nappersdorf den Bann und markierte in der 60. Minute mit einem verwandelten Elfmeter die Führung. Wolfgang Meier versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (69.). Es roch nach einer Überraschung. Doch in der 73. Minute erzielte Lukas Micko vom Elfmeterpunkt aus das 1:2 für Hadres/M. und brachte nochmal neuen Schwung in das Angriffsspiel der Gastgeber. Für den späten Ausgleich war Christoph Johannes Zeissl verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Nach einer deutlichen Führung wähnte Nappersdorf die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der UFC Hadres/M. stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Niederlage abgewendet

Mit 34 Punkten steht Hadres/M. auf dem Platz an der Sonne. Offensiv konnte dem UFC Hadres/M. in der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal kaum jemand das Wasser reichen, was die 43 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Hadres/M. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Der UFC Hadres/M. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der USV Nappersdorf liegt nun auf Platz acht. Nappersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der USV Nappersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Sonntag reist Hadres/M. zum SV Ravelsbach, zeitgleich empfängt Nappersdorf die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: UFC Hadres/M. – USV Nappersdorf, 2:2 (0:0)

83 Christoph Johannes Zeissl 2:2

73 Lukas Micko 1:2

69 Wolfgang Meier 0:2

60 Kristijan Nastasijevic 0:1