Hadres/M. nach Sieg bei Ravelsbach auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 10. April 2022 01:17

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Hadres/M. erreichte vor rund 70 Zuschauern einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Ravelsbach. Der UFC Hadres/M. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Ravelsbach einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war es beim 0:0 keiner der beiden Mannschaften gelungen, einen Treffer zu erzielen.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (60./63.) zum 2:0 schockte Robin Hrobar Ravelsbach. Petr Osmera schraubte das Ergebnis in der 67. Minute mit dem 3:0 für Hadres/M. in die Höhe. Die 0:3-Heimniederlage des SV Ravelsbach war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Topspiel geht an Hadres/M.

In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Ravelsbach momentan auf dem Konto. Die Situation beim SV Ravelsbach bleibt angespannt. Gegen den UFC Hadres/M. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Hadres/M. ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Am Gast gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zehnmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal. Hadres/M. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Die letzten Resultate des UFC Hadres/M. konnten sich sehen lassen – elf Punkte aus fünf Partien.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert Ravelsbach bei der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, Hadres/M. empfängt zeitgleich die SU Grabern.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Ravelsbach – UFC Hadres/M, 0:3 (0:0)

67 Petr Osmera 0:3

63 Robin Hrobar 0:2

60 Robin Hrobar 0:1