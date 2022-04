Pleißing/W. lässt sich von Guntersdorf überrumpeln

Details Sonntag, 10. April 2022 01:24

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Guntersdorf und der USV Pleißing/W. mit dem Endstand von 7:1. Guntersdorf ließ vor rund 60 Fans keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pleißing/W. einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der USV Pleißing/W. die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 1:0 gesiegt.

Mit einem schnellen Doppelpack (27./31.) zum 2:0 schockte Petr Filip die Gäste. Mit dem 3:0 durch Paul Schöberl für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Guntersdorf baute die Führung aus, indem Filip zwei Treffer nachlegte (35./40.) und somit seinen Viererpack perfekt machte. Pleißing/W. sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. In der Schlussphase gelang Jiri Ruzicka noch der Ehrentreffer für den USV Pleißing/W. (77.). Durchsetzungsstark zeigte sich der SC Guntersdorf, als Stephan Petz (80.) und Mario Schaffer (88.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und damit den Endstand fixierten. Mit dem Spielende fuhr der SC Guntersdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Pleißing/W. klar, dass gegen Guntersdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Filip als Tormaschine

Bei Guntersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Für den SC Guntersdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Guntersdorf derzeit auf dem Konto. Der SC Guntersdorf verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Der USV Pleißing/W. holte auswärts bisher nur einen Zähler. Nach der klaren Pleite gegen Guntersdorf steht Pleißing/W. mit dem Rücken zur Wand. Der USV Pleißing/W. musste schon 42 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Pleißing/W. schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der USV Pleißing/W. wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für den SC Guntersdorf ist der USC Burgschleinitz auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Pleißing/W. misst sich zur selben Zeit mit dem SV Eintracht Pulkautal.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SC Guntersdorf – USV Pleißing/W, 7:1 (5:0)

88 Mario Schaffer 7:1

80 Stephan Petz 6:1

77 Jiri Ruzicka 5:1

40 Petr Filip 5:0

35 Petr Filip 4:0

32 Paul Schoeberl 3:0

31 Petr Filip 2:0

27 Petr Filip 1:0