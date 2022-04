Eintracht Pulkautal überrennt Pleißing/W.

Details Sonntag, 17. April 2022 01:17

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Mit 1:5 verlor Pleißing/W. am vergangenen Samstag vor rund 50 Fans deutlich gegen Eintracht Pulkautal. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Eintracht Pulkautal. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Gast hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Florian Eser brachte den USV Pleißing/W. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 25. und 36. Minute vollstreckte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Philipp Resel das 1:2 für das Heimteam (40.). Die Pausenführung von Eintracht Pulkautal fiel knapp aus. In der 67. Minute erhöhte Oleksiy Chereda auf 3:1 für den SV Eintracht Pulkautal. Das 4:1 für Eintracht Pulkautal stellte Eser sicher. In der 72. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Chereda stellte schließlich in der 86. Minute den 5:1-Sieg für den SV Eintracht Pulkautal sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Eintracht Pulkautal am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pleißing/W.

Dreierpack von Eser und Platz drei für die Eintracht

Mit 47 Gegentreffern hat der USV Pleißing/W. schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 14 Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,13 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Pleißing/W. weiter im Schlamassel. Der USV Pleißing/W. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Nach dem errungenen Dreier hat der SV Eintracht Pulkautal Position drei der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal inne. Der Angriff von Eintracht Pulkautal wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 47-mal zu. Die Saison des SV Eintracht Pulkautal verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Pleißing/W. entschied kein einziges der letzten zwölf Spiele für sich. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Eintracht Pulkautal zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist der USV Pleißing/W. zum SV Pulkau, zeitgleich empfängt der SV Eintracht Pulkautal den USC Burgschleinitz.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USV Pleißing/W. – SV Eintracht Pulkautal, 1:5 (1:2)

86 Oleksiy Chereda 1:5

72 Florian Eser 1:4

67 Oleksiy Chereda 1:3

40 Philipp Resel 1:2

36 Florian Eser 0:2

25 Florian Eser 0:1