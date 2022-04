Pulkau vom SV Manhartsberg nicht zu stoppen

Details Sonntag, 17. April 2022 01:23

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Um die 200 Besucher kamen in die Murauer-Arena nach Schrattenthal. Manhartsberg konnte Pulkau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Das Hinspiel hatte der SV Manhartsberg für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die einige Chancen vorfanden. Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Jiri Mica vor 200 Zuschauern erfolgreich war. Der SV Pulkau nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Der Gast erzielte in der 51. Minute durch Gerhard Schön das 2:0. Schön schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 3:0 in die Höhe. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Pulkau die drei Zähler unter Dach und Fach.

Schön-Doppelpack bringt Sprung nach oben

Manhartsberg rangiert mit 25 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Die Situation beim SV Manhartsberg bleibt angespannt. Gegen den SV Pulkau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Pulkau liegt nun auf Platz sieben. Der SV Pulkau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Manhartsberg ist Pulkau weiter im Aufwind.

Der SV Manhartsberg hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 01.05.2022 gegen den USV Pleißing/W. Als Nächstes steht der SV Pulkau Pleißing/W. gegenüber (Sonntag, 16:30 Uhr).

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Manhartsberg – SV Pulkau, 0:3 (0:1)

55 Gerhard Schoen 0:3

51 Gerhard Schoen 0:2

43 Jiri Mica 0:1