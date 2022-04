Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf beendet gegen Grabern Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 24. April 2022 01:15

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Die Gastgeber setzten sich vor knapp 50 Fans mit einem 4:2 gegen die SU Grabern durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf die Nase vorn. Auf fremdem Terrain hatte Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. das Hinspiel für sich entschieden und einen 3:1-Sieg geholt.

Grabern erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jakub Komínek traf in der fünften Minute zur frühen Führung ins kurze Eck. Das Schlusslicht musste dann aber den Treffer von Thomas Gepp zum 1:1 hinnehmen (23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Milan Musil in der 27. Minute und brachte die Heimelf mit einem Strafstoß mit 2:1 in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf mit einer Führung in die Kabine ging. Roland Eder versenkte die Kugel zum 3:1 für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf (53.). Mit dem zweiten Treffer von Komínek rückte die SU Grabern wieder ein wenig an Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. heran (75.). David Kasis stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 4:2 für die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf her (86.). Am Schluss fuhr Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf gegen Grabern auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Sieg Nummer vier für die Spielgemeinschaft

Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 52 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf in dieser Saison. Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Mit 54 Gegentreffern ist die SU Grabern die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. In der Defensivabteilung von Grabern knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich die SU Grabern schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Grabern ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Weiter geht es für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf am kommenden Sonntag daheim gegen den USV Kühnring. Für die SU Grabern steht am gleichen Tag ein Duell mit dem USV Nappersdorf an.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – SU Grabern, 4:2 (2:1)

86 David Kasis 4:2

75 Jakub Kominek 3:2

53 Roland Eder 3:1

27 Milan Musil 2:1

23 Thomas Gepp 1:1

5 Jakub Kominek 0:1