Zellerndorf hält die Distanz auf Eintracht Pulkautal

Details Samstag, 30. April 2022 01:26

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Zellerndorf und Eintracht Pulkautal trennten sich vor etwa 180 begeisterten Fans mit einem 2:2-Unentschieden. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des SV Zellerndorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Zellerndorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte das Heimteam keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:0 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Ligaprimus bereits in Front. Sebastian Reithofer markierte in der dritten Minute mit einem direkten Freistoß-Treffer die Führung. Florian Eser witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den SV Eintracht Pulkautal ein (14.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Zellerndorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Reithofer in diesem Spiel (35.). Nach einer Torchancenverhinderung musste Zellerndorfs Paul Prechtl in Minute 44 mit einer Roten Karte frühzeitig unter die Dusche. Ein Tor auf Seiten von Zellerndorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Matthias Dundler beförderte das Leder zum 2:2 von Eintracht Pulkautal in die Maschen (63.). Kurz vor dem Ende musste der zweite Zellerndorfer den Platz verlassen. Mario Angerer sah nach einem Foul die Ampelkarte (88.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Die Eintracht leistet Hadres-Markersdorf Schützenhilfe

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Zellerndorf 43 Zähler zu Buche. 13 Spiele währt nun für Zellerndorf die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von sechs Siegen hintereinander auszubauen. Somit hat Hadres-Markersdorf die Chance noch vorbei zu ziehen.

Der SV Eintracht Pulkautal holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Der Gast bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Eintr. Pulkautal derzeit auf dem Konto. Der SV Eintracht Pulkautal befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach dem SV Zellerndorf stellt Eintracht Pulkautal mit 53 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Während Zellerndorf am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Pulkau gastiert, duelliert sich der SV Eintracht Pulkautal zeitgleich mit dem UFC Hadres/M.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Zellerndorf – SV Eintracht Pulkautal, 2:2 (2:1)

63 Matthias Dundler 2:2

35 Sebastian Reithofer 2:1

14 Florian Eser 1:1

3 Sebastian Reithofer 1:0