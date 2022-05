Nach Niederlage gegen Sigmundsherberg/K-M.: Für Kühnring geht's nach unten

Details Sonntag, 01. Mai 2022 07:20

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Für den USV Kühnring gab es in der Partie gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, an deren Ende vor rund 75 Besuchern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

In der 14. Minute lenkte Maximillian Lochner den Ball zugunsten von Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf ins eigene Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Kurz vor Ultimo war noch Milan Musil zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf verantwortlich (85.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf Kühnring 2:0.

Kühnring fällt auf den 10. Platz, Sigmundsherberg/K.-M. klettert zwei Plätze hoch

Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In den letzten fünf Partien rief das Heimteam konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Im Sturm des USV Kühnring stimmt es ganz und gar nicht: 22 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die Not der Gäste wird immer größer. Gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf verlor Kühnring bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf ist jetzt mit 18 Zählern punktgleich mit dem USV Kühnring, platziert sich jedoch aufgrund des direkten Duells auf dem neunten Rang etwas davor. Nun musste sich Kühnring schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zum SC Guntersdorf, zeitgleich empfängt der USV Kühnring den USV Nappersdorf.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – USV Kühnring, 2:0 (1:0)

85 Milan Musil 2:0

14 Eigentor durch Maximillian Lochner 1:0