Sieg bei der Eintracht: Hadres/M. macht den Aufstieg greifbar

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:35

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Mit Eintracht Pulkautal und Hadres/M. trafen sich am Freitag zwei Topteams vor rund 100 Zuschauern. Für den SV Eintracht Pulkautal schien der UFC Hadres/M. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Hadres/M. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Eintracht Pulkautal einen klaren Erfolg. Vor heimischem Publikum war dem UFC Hadres/M. im Hinspiel ein 3:1-Sieg geglückt.

Für das 1:0 und 2:0 war Lukas Micko verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (6./24., EM). Robin Hrobar brachte Hadres/M. in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (27.). Der SV Eintracht Pulkautal ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des UFC Hadres/M. Der Treffer von Martin Krammer in der 72. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Hadres/M. Eintr. Pulkautal wurde mit 4:0 besiegt.

Hadres/Markersdorf wieder Tabellenführer

Mit 33 gesammelten Zählern hat der SV Eintracht Pulkautal den vierten Platz im Klassement inne. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zehn Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Eintracht Pulkautal auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nach dem Dreier gegen den SV Eintracht Pulkautal führt der UFC Hadres/M. das Feld der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal an. Mit nur elf Gegentoren stellt Hadres/M. die sicherste Abwehr der Liga. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Der UFC Hadres/M. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist Eintracht Pulkautal zur SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, gleichzeitig begrüßt Hadres/M. den SV Pulkau auf heimischer Anlage.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Eintracht Pulkautal – UFC Hadres/M, 0:4 (0:3)

72 Martin Krammer 0:4

27 Robin Hrobar 0:3

24 Lukas Micko 0:2

6 Lukas Micko 0:1