Schlappe gegen Manhartsberg: Burgschleinitz bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Manhartsberg führte Burgschleinitz vor rund 100 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SV Manhartsberg enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte Manhartsberg keinerlei Probleme mit dem USC Burgschleinitz gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

David Kriz trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Jiri Rohlik seine Chance und schoss das 2:0 (42.) für den SV Manhartsberg. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Matthias Marscheck schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 3:0 für Manhartsberg in die Höhe. Jan Nespesny gelang ein Doppelpack (68./76.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Letztlich feierte der SV Manhartsberg gegen Burgschleinitz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Manhartsberg im Aufwind

Der Sieg über den USC Burgschleinitz, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Manhartsberg von Höherem träumen. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SV Manhartsberg momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Burgschleinitz ist Manhartsberg weiter im Aufwind.

Der USC Burgschleinitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für die Gäste bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Burgschleinitz noch kein einziges Mal. Die Sorgen des USC Burgschleinitz sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Nun musste sich Burgschleinitz schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim USC Burgschleinitz noch ausbaufähig. Nur einen von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist der SV Manhartsberg zum SV Zellerndorf, zeitgleich empfängt Burgschleinitz den USV Pleißing/W.

