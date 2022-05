Hadres/M. schießt gegen Pulkau Tore am laufenden Band

Details Montag, 16. Mai 2022 01:42

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Der UFC Hadres/M. erteilte dem SV Pulkau vor rund 110 Besuchern eine Lehrstunde: 8:0 hieß es am Ende für Hadres/M. Der UFC Hadres/M. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pulkau einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den SV Pulkau geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hadres/M. bereits in Front. Robin Hrobar markierte in der vierten Minute die Führung. Petr Osmera versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (24.). Hrobar brachte den UFC Hadres/M. in ruhiges Fahrwasser, indem er das bereits vorentscheidende 3:0 erzielte (31.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Micko den Vorsprung von Hadres/M. auf 4:0 (45.). Das überzeugende Auftreten des UFC Hadres/M. fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit Toren von Hrobar (49./69.) und Daniel Haider (60., Eigentor) zeigte Hadres/M. weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Der Elfmeter-Treffer von Michal Stejskal in der 81. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Spielende fuhr Hadres/M. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Pulkau klar, dass gegen den UFC Hadres/M. heute kein Kraut gewachsen war.

Vierfacher Hrobar! Hadres/M. hat weiter alles in eigener Hand

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Pulkau festigte der UFC Hadres/M. den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von Hadres/M. ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst elf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der UFC Hadres/M. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Hadres/M. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Die Leistungssteigerung von Pulkau lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zehn ab. Der SV Pulkau führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Pulkau momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Hadres/M. zum SV Manhartsberg, zeitgleich empfängt der SV Pulkau die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: UFC Hadres/M. – SV Pulkau, 8:0 (4:0)

81 Michal Stejskal 8:0

69 Robin Hrobar 7:0

60 Eigentor durch Daniel Haider 6:0

49 Robin Hrobar 5:0

45 Lukas Micko 4:0

31 Robin Hrobar 3:0

24 Petr Osmera 2:0

4 Robin Hrobar 1:0