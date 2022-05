Burgschleinitz hat die Nase gegen Pulkau vorn

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:06

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Der SV Pulkau kehrte vom Auswärtsspiel gegen den USC Burgschleinitz mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor rund 50 Besuchern 1:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Burgschleinitz hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Hannes Feichtner brachte die Heimmannschaft in der 31. Minute in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Tobias Weingartner die Führung des USC Burgschleinitz aus. Mit der Führung für Burgschleinitz ging es in die Halbzeitpause. In der Nachspielzeit (94.) gelang Jiri Mica der Anschlusstreffer für Pulkau. Am Ende verbuchte der USC Burgschleinitz gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Pulkau kann sich nicht absetzen

Burgschleinitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz des Sieges fiel der USC Burgschleinitz in der Tabelle auf Platz neun. Burgschleinitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten.

Die Leistungssteigerung des SV Pulkau lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Pulkau einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zehn ab. Der SV Pulkau führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Pulkau derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Pulkau weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der USC Burgschleinitz ist am Sonntag auf Stippvisite beim SV Zellerndorf. Das nächste Mal ist Pulkau am 22.05.2022 gefordert, wenn die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zu Gast ist.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USC Burgschleinitz – SV Pulkau, 2:1 (2:0)

94 Jiri Mica 2:1

44 Tobias Weingartner 2:0

31 Hannes Feichtner 1:0