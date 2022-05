Klarer Sieg des SV Ravelsbach gegen den SC Guntersdorf

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:42

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Nur 40 Fans wurden am Sportplatz in Guntersdorf gezählt. Guntersdorf konnte Ravelsbach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Ravelsbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der SV Ravelsbach einen klaren 5:2-Erfolg gelandet.

Stanislav Ducar brachte die Gäste in der 24. Minute nach vorn. In der 35. Minute erzielte Christian Hogl das 1:1 für den SC Guntersdorf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Sechs Minuten nach Wiederbeginn ging Ravelsbach durch den zweiten Treffer von Ducar in Führung. Paul Parkner versenkte kurze Zeit später die Kugel zum 3:1 für den SV Ravelsbach (58.). In der Nachspielzeit lenkte Mario Schaffer dann das Leder ins eigene Tor (92.). Zum Schluss feierte Ravelsbach einen dreifachen Punktgewinn gegen Guntersdorf.

Ausgleichstor von Hogl bleibt nur ein Ehrentreffer

Der SC Guntersdorf hat 27 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Best of the Rest. Trotz des Sieges bleibt der SV Ravelsbach auf Platz drei. Ravelsbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Ravelsbach zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist Guntersdorf zur SU Grabern, zeitgleich empfängt Ravelsbach den SV Eintracht Pulkautal.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SC Guntersdorf – SV Ravelsbach, 1:4 (1:1)

92 Eigentor durch Mario Schaffer 1:4

58 Paul Parkner 1:3

51 Stanislav Ducar 1:2

35 Christian Hogl 1:1

24 Stanislav Ducar 0:1