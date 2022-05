Später Panzer-Siegtreffer für Grabern gegen Guntersdorf

Details Samstag, 28. Mai 2022 00:53

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Durch ein 2:1 holte sich die SU Grabern in der Partie gegen den SC Guntersdorf vor rund 150 Fans drei Punkte. Grabern hat mit dem Sieg über Guntersdorf einen Coup gelandet. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem SC Guntersdorf einen knappen 3:2-Sieger.

Anes Dziric brachte die SU Grabern in der 16. Minute in Front. Guntersdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Die Gäste kamen durch ein Eigentor von Graberns Dominik Krötz in der 53. Minute zum Ausgleich. Ein später Treffer von Stefan Panzer, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für die SU Grabern. Am Ende verbuchte Grabern gegen den SC Guntersdorf einen Sieg.

Schlusslicht feiert dritten Saisonsieg

Die SU Grabern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber haben elf Zähler auf dem Konto und stehen auf Rang 13. Mit erschreckenden 65 Gegentoren stellt Grabern die schlechteste Abwehr der Liga. Die SU Grabern bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und 16 Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Grabern etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte die SU Grabern.

Kurz vor Saisonende belegt Guntersdorf mit 27 Punkten den siebten Tabellenplatz. Dem SC Guntersdorf bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am nächsten Sonntag reist Grabern zum SV Eintracht Pulkautal, zeitgleich empfängt Guntersdorf den USV Kühnring.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SU Grabern – SC Guntersdorf, 2:1 (1:0)

86 Stefan Panzer 2:1

53 Eigentor durch Dominic Kroetz 1:1

16 Anes Dziric 1:0