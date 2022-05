Pulkau dreht gegen Nappersdorf das Spiel zum Sieg

Details Montag, 30. Mai 2022 01:41

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Mehr als 120 Zuschauer kamen nach Nappersdorf und wollten das Spiel der 23. Runde gegen den SV Pulkau mitverfolgen. Am Sonntag verbuchte Pulkau einen 5:3-Erfolg gegen Nappersdorf. Das Hinspiel hatte der USV Nappersdorf mit 3:0 gewonnen.

Philipp Hogl brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Gastgebers über die Linie (9.). In der 19. Minute erhöhte Stefan Zinkel auf 2:0 für Nappersdorf. Eigentor in der 28. Minute: Pechvogel Stefan Radnev Yonov beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SV Pulkau den 1:2-Anschluss. Durchsetzungsstark zeigte sich der Gast, als Mario Mattes (38.) und Jiri Mica (45.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Pulkau hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Juraj Zaturecky versenkte die Kugel zum 4:2 für den SV Pulkau (65.). Manuel Gruber war zur Stelle und markierte kurz vor Schluss per Strafstoß das 3:4 des USV Nappersdorf (87.). Pulkaus Patrick Wallig wurde in Minute 90 vom Schiedsrichter wegen Beleidigung mit Rot vom Platz gestellt. In der Nachspielzeit besserte Zaturecky seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Pulkau erzielte. Nappersdorf war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Pulkau wacht erst nach dem Rückstand auf

Trotz der Schlappe behält der USV Nappersdorf den achten Tabellenplatz bei. Nappersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Pulkau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Pulkau befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Rang fünf der Tabelle. Die letzten Resultate des SV Pulkau konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Für den USV Nappersdorf geht es am kommenden Sonntag beim SV Manhartsberg weiter. In zwei Wochen trifft Pulkau auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 12.06.2022 bei der SU Grabern antritt.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USV Nappersdorf – SV Pulkau, 3:5 (2:3)

94 Juraj Zaturecky 3:5

87 Manuel Gruber 3:4

65 Juraj Zaturecky 2:4

45 Jiri Mica 2:3

38 Mario Mattes 2:2

28 Eigentor durch Stefan Radnev Yonov 2:1

19 Stefan Zinkel 2:0

9 Philipp Hogl 1:0