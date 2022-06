Pulkau schlägt Grabern deutlich

Details Sonntag, 12. Juni 2022 00:56

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Mit 0:4 verlor Grabern am vergangenen Samstag vor rund 40 Fußballfans zu Hause deutlich gegen Pulkau. Der SV Pulkau setzte sich standesgemäß gegen die SU Grabern durch. Schon im Hinspiel hatte Pulkau die Oberhand behalten und einen 5:0-Erfolg davongetragen.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Juraj Zaturecky traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Für das 2:0 des SV Pulkau zeichnete Fabian Silberbauer verantwortlich (23.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit einem schnellen Doppelpack (67./70.) zum 4:0 schockte Jiri Mica Grabern. Letztlich fuhr Pulkau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Grabern bleibt Schlusslicht

Kurz vor Saisonende steht die SU Grabern mit elf Punkten auf Platz 13. Mit 78 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal ein. Grabern musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SU Grabern insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Grabern etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte die SU Grabern.

Der SV Pulkau befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Pulkau kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Nach der klaren Niederlage gegen den SV Pulkau ist Grabern weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal.

Nächster Prüfstein für die SU Grabern ist der SV Manhartsberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Pulkau misst sich zur selben Zeit mit dem USV Kühnring.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SU Grabern – SV Pulkau, 0:4 (0:2)

70 Jiri Mica 0:4

67 Jiri Mica 0:3

23 Fabian Silberbauer 0:2

6 Juraj Zaturecky 0:1