Erfolgreiche Aufholjagd von Kühnring gegen Pulkau

Details Montag, 20. Juni 2022 01:32

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Die Gäste gewannen mit 3:2 gegen Pulkau und verabschiedeten sich vor rund 70 Besuchern mit einem Sieg in die Saisonpause. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Kühnring beugen mussten. In der Hinrunde hatte der SV Pulkau im Auswärtsspiel beim USV Kühnring einen 1:0-Erfolg errungen.

Für das erste Tor von Pulkau war Fabian Silberbauer verantwortlich, der in der zehnten Minute das 1:0 besorgte. In der 30. Minute brachte Jiri Mica das Netz für das Heimteam zum 2:0 zum Zappeln. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Radim Trbusek war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SV Pulkau unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung von Pulkau hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Dominik Haumer schoss den 2:2-Ausgleich in der 80. Spielminute. Der SV Pulkau kam nicht mehr ins Spiel zurück, Trbusek brachte Kühnring sogar in Führung (90.). Pulkau ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem USV Kühnring nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Kühnring drehte ein 0:2 in einen 3:2-Sieg

Am Ende der Saison steht der SV Pulkau im sicheren Mittelfeld auf Platz fünf. Pulkau weist mit zwölf Siegen, zwei Unentschieden und zehn Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der SV Pulkau deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Kühnring steht nach allen Spielen auf Platz acht und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Zum Saisonabschluss kommt der USV Kühnring auf neun Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen. Kühnring erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Pulkau – USV Kühnring, 2:3 (2:0)

90 Radim Trbusek 2:3

80 Dominik Haumer 2:2

52 Radim Trbusek 2:1

30 Jiri Mica 2:0

10 Fabian Silberbauer 1:0