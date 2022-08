Nappersdorf siegt gegen Grabern

Details Samstag, 20. August 2022 04:23

2. Klasse Pulkautal: Auch in der 2. Klasse Pulkautal rollt der Ball wieder und die neue Saison wurde endlich angepfiffen. Rund 80 Besucher kamen nach Schöngrabern um sich das erste Spiel der Saison anzusehen. Zum Ligaauftakt kam Nappersdorf gegen Grabern zu einem 4:2.

Abtasten war in diesem Spiel wohl nicht erlaubt. Der USV Nappersdorf ging schon in der zweiten Minute durch Adam Novotny in Front. Der Gast machte weiter Druck und Novotny erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (9.) auf 2:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Sebastian Zwieb auf Seiten der SU Grabern das 1:2 (42.). Mit einem Tor Vorsprung für Nappersdorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Meier macht den Deckel drauf

Auch in Halbzeit zwei dauerte es nicht lange bis es zum Torjubel kam. Manuel Gruber war es, der in der 49. Minute das Spielgerät im Tor von Grabern unterbrachte und zum 3:1 traf. Wolfgang Meier überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den USV Nappersdorf (83.) und sorgte somit für die Entscheidung. Nach 88 Minuten beförderte Patrick Fuchs für die SU Grabern das Leder zum 2:4 ins gegnerische Netz. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Nappersdorf das Heimteam 4:2.

2. Klasse Pulkautal: SU Grabern – USV Nappersdorf, 2:4 (1:2)

88 Patrick Fuchs 2:4

83 Wolfgang Meier 1:4

49 Manuel Gruber 1:3

42 Sebastian Zwieb 1:2

9 Adam Novotny 0:2

2 Adam Novotny 0:1