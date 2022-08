Wildendürnbach spielt bei Hanfthal groß auf

Details Montag, 29. August 2022 03:57

2. Klasse Pulkautal: Rund 85 Zuschauer kamen zum Sportplatz nach Hanfthal und wollten sich das Spiel des UFC Hanfthal und dem UFC Wildendürnbach nicht entgehen lassen. Der UFC Hanfthal hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 0:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Der UFC Wildendürnbach ging in der neunten Minute durch einen Treffer von Manuel Schütz in Führung. Hanfthal brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Wildendürnbach hatte bis zur Pause Bestand. Der UFC Wildendürnbach führte schließlich das 2:0 herbei (76.) und wieder war es Schütz, der sich als Torschütze feiern ließ. Für ruhige Verhältnisse sorgte Wildendürnbach, als Daniel Kölbl das 3:0 besorgte (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem UFC Wildendürnbach am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den UFC Hanfthal.

Schütz-Doppelpack zum ersten Saisonsieg

Trotz der Niederlage belegt Hanfthal weiterhin den neunten Tabellenplatz.

Wildendürnbach macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang sechs. Für den UFC Wildendürnbach steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies.

Am Freitag muss der UFC Hanfthal bei der SU Grabern ran, zeitgleich wird Wildendürnbach vom SV Eintracht Pulkautal in Empfang genommen.

2. Klasse Pulkautal: UFC Hanfthal – UFC Wildendürnbach, 0:3 (0:1)

83 Daniel Koelbl 0:3

76 Manuel Schuetz 0:2

9 Manuel Schuetz 0:1