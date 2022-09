Eintracht Pulkautal siegt souverän gegen Wildendürnbach

Details Samstag, 03. September 2022 01:12

2. Klasse Pulkautal: Rund 100 Besucher kamen nach Pfaffendorf zum Spiel der 3. Runde zwischen der Eintracht Pulkautal und dem UFC Wildendürnbach. Der SV Eintracht Pulkautal erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den UFC Wildendürnbach.

In der 14. Minute ging Eintracht Pulkautal in Front. Jakob Schreder war es, der vor 100 Zuschauern zur Stelle war. Florian Eser erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 26 Minuten sogar auf 2:0. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Das 1:2 von Wildendürnbach stellte Erik Hradil sicher (50.). Doch viel Hoffnung kam bei den Gästen nicht auf. Matthias Raab trug sich in der 64. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung der Heimischen wieder auf 3:1. Michael Schwab stellte schließlich in der 87. Minute den 4:1-Sieg für den SV Eintracht Pulkautal sicher. Schlussendlich verbuchte Eintr. Pulkautal gegen den UFC Wildendürnbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Tor von Hradil bleibt nur ein Ehrentreffer

Der Dreier gegen Wildendürnbach beförderte den SV Eintracht Pulkautal vorerst an die Spitze der 2. Klasse Pulkautal.

Durch diese Niederlage fällt der UFC Wildendürnbach in der Tabelle auf Platz sieben zurück. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher einen Sieg und kassierten zwei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Eintracht Pulkautal auf den ATSV Hollabrunn, der UFC Wildendürnbach spielt tags zuvor gegen die SU Grabern.

2. Klasse Pulkautal: SV Eintracht Pulkautal – UFC Wildendürnbach, 4:1 (2:0)

87 Michael Schwab 4:1

64 Matthias Raab 3:1

50 Erik Hradil 2:1

26 Florian Eser 2:0

14 Jakob Schreder 1:0