13 Tore-Match: Hollabrunn schießt Pulkau ab

Montag, 05. September 2022

2. Klasse Pulkautal: Die rund 70 Zuschauer, die nach Pulkau kamen um sich das Spiel des SV Pulkau gegen den ATSV Hollabrunn anzusehen, kamen voll auf ihre Rechnung. Pulkau setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 4:9 gegen Hollabrunn die dritte Niederlage.

Für das erste Tor sorgte Serkan Ciftci. In der fünften Minute traf der Spieler des ATSV Hollabrunn ins Schwarze. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jovan Pavlovic (9.). Den Vorsprung von Hollabrunn ließ Amir Zeka in der 14. Minute weiter anwachsen. In der 15. Minute legte Turgut Tazi zum 4:0 zugunsten des ATSV Hollabrunn nach. Alexander Hahn beförderte das Leder zum 1:4 des SV Pulkau über die Linie (36.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte der Tabellenletzte durch einen Freistoßtreffer von Gerhard Schön das 2:4 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Tore im Fünf-Minuten-Takt

Hollabrunn drehte auf, Daniel Haider (51., Eigentor), Tazi (57.), Pavlovic (60.), Milos Stankovic (65.) und Pavlovic (67.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 9:2 und ließen Pulkau dabei ziemlich alt aussehen. Eine starke Leistung zeigte Jiri Mica, der sich mit einem Doppelpack für den SV Pulkau beim Trainer empfahl (71./87.) und immerhin noch kosmetisch auf das Resultat einwirkte. Der ATSV Hollabrunn überrannte Pulkau förmlich mit neun Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wann findet der SV Pulkau die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Hollabrunn setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Einen klassischen Fehlstart legte Pulkau hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nach diesem Erfolg steht der ATSV Hollabrunn auf dem sechsten Platz der 2. Klasse Pulkautal. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Hollabrunn.

Am Sonntag muss der SV Pulkau beim SC Guntersdorf ran, zeitgleich wird der ATSV Hollabrunn vom SV Eintracht Pulkautal in Empfang genommen.

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – ATSV Hollabrunn, 4:9 (2:4)

87 Jiri Mica 4:9

71 Jiri Mica 3:9

67 Jovan Pavlovic 2:9

65 Milos Stankovic 2:8

60 Jovan Pavlovic 2:7

57 Turgut Tazi 2:6

51 Eigentor durch Daniel Haider 2:5

45 Gerhard Schoen 2:4

36 Alexander Hahn 1:4

15 Turgut Tazi 0:4

14 Amir Zeka 0:3

9 Jovan Pavlovic 0:2

5 Serkan Ciftci 0:1