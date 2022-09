Nappersdorf überrennt Manhartsberg nach der Pause

Details Samstag, 10. September 2022 00:05

2. Klasse Pulkautal: Etwa 75 Zuschauer wollten sich das Spiel der 4. Runde zwischen dem USV Nappersdorf und dem SV Manhartsberg nicht entgehen lassen und bekamen gleich acht Tore serviert. Beim USV Nappersdorf gab es für den SV Manhartsberg nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:6.

Manhartsberg geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Manuel Gruber das schnelle 1:0 für Nappersdorf erzielte. Dabei sah der Schlussmann der Gäste nicht wirklich gut aus, da der ball mittig auf das Tor kam. In der 30. Minute erhöhte Vojtech Pazdera auf 2:0 für den USV Nappersdorf. Der Gastgeber musste den Treffer von Philip Brand zum 1:2 hinnehmen (34.). Patrick Mikolasek glich nur wenig später für den SV Manhartsberg durch einen Strafstoß aus (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Nappersdorf dreht nach der Pause auf

Wolfgang Meier glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Nappersdorf (58./73., Elfmeter). Mario Weiss (78., Freistoß) und Pazdera (87.) brachten dem Tabellenführer mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Letztlich feierte der USV Nappersdorf gegen Manhartsberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Nappersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der USV Nappersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Beim SV Manhartsberg präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Durch diese Niederlage fällt Manhartsberg in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Am nächsten Samstag reist Nappersdorf zum SV Pulkau, zeitgleich empfängt Manhartsberg den USC Fallbach.

2. Klasse Pulkautal: USV Nappersdorf – SV Manhartsberg, 6:2 (2:2)

87 Vojtech Pazdera 6:2

78 Mario Weiss 5:2

73 Wolfgang Meier 4:2

58 Wolfgang Meier 3:2

40 Patrick Mikolasek 2:2

34 Philip Brand 2:1

30 Vojtech Pazdera 2:0

4 Manuel Gruber 1:0