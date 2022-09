Gaubitsch siegt, Fallbach verliert die Tabellenführung

Details Sonntag, 11. September 2022 00:41

2. Klasse Pulkautal: Fast 130 Zuschauer kamen nach Hagendorf und wollten das Duell zwischen dem USC Fallbach und dem UFC Gaubitsch mitverfolgen. Der UFC Gaubitsch gewann gegen Fallbach mit 5:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Manuel Nekam brachte Gaubitsch schon in der vierten Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Krystof Petrasek den Vorsprung des Gasts auf 2:0. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Rostislav Varada per Strafstoß das 1:2 für den USC Fallbach (44.). Zur Pause war der UFC Gaubitsch im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Der UFC Gaubitsch baute die Führung im weiteren Verlauf aus. Philipp Uhl (50.), Petrasek (67., Elfmeter) und Nekam (73.) trafen ins Schwarze und sorgten damit für klare Verhältnisse. Mit dem Elfmeter-Treffer zum 2:5 in der 86. Minute machte Varada zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Gaubitsch war jedoch weiterhin gewaltig. Ein starker Auftritt ermöglichte dem UFC Gaubitsch am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Fallbach.

Drei Elfer! Gaubitsch holt Fallbach vom Thron

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der USC Fallbach auf Platz drei abgerutscht. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des USC Fallbach.

Im Tableau hatte der Sieg des UFC Gaubitsch keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun.

Am kommenden Samstag trifft Fallbach auf den SV Manhartsberg, Gaubitsch spielt am selben Tag gegen den UFC Hanfthal.

2. Klasse Pulkautal: USC Fallbach – UFC Gaubitsch, 2:5 (1:2)

86 Rostislav Varada 2:5

73 Manuel Nekam 1:5

67 Krystof Petrasek 1:4

50 Philipp Uhl 1:3

44 Rostislav Varada 1:2

15 Krystof Petrasek 0:2

4 Manuel Nekam 0:1