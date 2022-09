Dundler belohnt Eintracht Pulkautal und schockt Grabern

Details Samstag, 17. September 2022 00:38

2. Klasse Pulkautal: Etwa 110 Zuschauer kamen in die Grabern-Arena nach Schöngrabern. Ein Tor machte den Unterschied – Eintracht Pulkautal siegte mit 2:1 gegen Grabern. Einen packenden Auftritt legte der SV Eintracht Pulkautal dabei jedoch nicht hin.

Florian Eser bereitete das 1:0 vor und Matthias Dundler brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Die passende Antwort hatte Dominik Schwabl parat, als er in der zwölften Minute zum Ausgleich ins Kreuzeck traf. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Lange Zeit blieb das Spiel offen, doch sechs Minuten vor dem Ende ging Eintracht Pulkautal durch den zweiten Treffer von Dundler in Führung. Schließlich sprang für den Gast gegen die SU Grabern ein Dreier heraus.

Dundler wird zum Matchwinner

Grabern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft führt mit vier Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der SU Grabern liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 13 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz von Grabern bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging die SU Grabern in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Dem SV Eintracht Pulkautal ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Grabern verbuchte man bereits den fünften Saisonsieg. Eintr. Pulkautal präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 17 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Eintracht Pulkautal.

Während die SU Grabern am kommenden Freitag den USV Pleißing/W. empfängt, bekommt es Eintr. Pulkautal am selben Tag mit dem SC Guntersdorf zu tun.

2. Klasse Pulkautal: SU Grabern – SV Eintracht Pulkautal, 1:2 (1:1)

84 Matthias Dundler 1:2

12 Dominik Schwabl 1:1

7 Matthias Dundler 0:1