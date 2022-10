Erfolgsserie von Nappersdorf auch gegen den SC Guntersdorf weiter ausgebaut

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:28

2. Klasse Pulkautal: Am Sonntag trafen Guntersdorf und Nappersdorf vor rund 75 Fußballfans aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 4:2 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Nappersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Nappersdorf bereits in Front. Adam Novotny markierte in der fünften Minute die Führung. Nach einer halben Stunde schafften es die Gastgeber sich auf die Anzeigentafel zu bringen. Für das 1:1 des SC Guntersdorf zeichnete Michal Ondica per Elfmeter verantwortlich (32.). Wolfgang Meier nutzte die Chance für den Ligaprimus und beförderte in der 45+5. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt Nappersdorf die Nase knapp vorn. Nach einer knappen Stunde fiel dann die Vorentscheidung. In der 59. Minute erhöhte Vojtech Pazdera auf 3:1 für den USV Nappersdorf. Doch die Heimsichen sorgten nochmal kurz für Spannung. Pavel Novotny beförderte das Leder zum 2:3 von Guntersdorf in die Maschen (76.). Die Schlussphase brachte nochmal Hektik in das Spiel. Manuel Gruber versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 4:2 für Nappersdorf (83.). Danach sahen gleich vier Akteure des USV Nappersdorf Rot. Zuerst wurde Laurenz Schuster (78.) vom Platz gestellt, dann erwischte es auch Trainer Martin Gremmel (83.). In Minute 88 sahen gleich zwei Nappersdorfer glatt Rot. Mathias Hartl (Torchancenverhinderung) und Mario Weiss (Beleidigung) mussten den Platz verlassen. Am Ende verbuchte der USV Nappersdorf gegen den SC Guntersdorf einen Sieg.

Trotz vier Platzverweisen gehen die Punkte nach Nappersdorf

Guntersdorf hat zehn Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Heimmannschaft bei.

Erfolgsgarant von Nappersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der USV Nappersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Mit insgesamt 19 Zählern befindet sich Nappersdorf voll in der Spur. Die Formkurve des SC Guntersdorf dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft Guntersdorf auf den USC Fallbach, der USV Nappersdorf spielt am selben Tag gegen den SV Eintracht Pulkautal.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – USV Nappersdorf, 2:4 (1:2)

83 Manuel Gruber 2:4

76 Pavel Novotny 2:3

59 Vojtech Pazdera 1:3

50 Wolfgang Meier 1:2

32 Michal Ondica 1:1

5 Adam Novotny 0:1